Tras radicar en México por mucho tiempo, Nicole Favre vuelve a casa en la línea del pop y con un disco que marca un renacer en su carrera musical.

“Nací en 1998 y pasé 28 años mirando estrellas, y hoy me toca ser una de ellas”, comenta Nicole quien ha realizado varias colaboraciones con artistas de la talla de Joey Montana, Moderatto, Morat, Danna Paola, Kya, Antonio José y la más reciente con Olivia Wald.

Nicole Favre | Foto: Difusión

“1998” es el año en que nació Nicole Favre y también el título de su nuevo acetato: 17 tracks escritos íntegramente por ella, entre los que destacan “Mi Fan”, “Fake It” y el single “223”, que se avisora como punta de lanzamiento.

Cabe destacar que Nicole fue la primera peruana firmada por Universal Music México en el 2020 y posteriormente por Sony Music Publishig, siendo además artista verificada por Spotify Equal.

La cantautora peruana presentará en vivo este nuevo trabajo además de sus hits ya conocidos el próximo 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, estando ya disponibles los tickets en la plataforma digital de Teleticket.