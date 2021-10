La polémica pareja conformada por Cristian Domínguez y Pamela Franco, está dando que hablar y no solo por su talento y por su rápida conformación. Ahora también por no cumplir contratos con Nilver Huarac y por incomodidades con las ex integrantes como Thamara Gómez de la agrupación “Puro Sentimiento”.

“Yo con mucha satisfacción podría decir que sí la descubrí (Pamela Franco), yo la traje de Chimbote”, fue como el conocido Nilver Huarac, reveló con orgullo que él descubrió al talento que hoy es Pamela Franco y que se sintió incómodo por su retirada de “Alma Bella” sin previo aviso.

“A pesar de que ella tiene un contrato indefinido”, Nilver confesó que se enteró de la salida de Pamela Franco por voces de otros y de ella en los medios. También confesó que no puede tener una mala relación con ella porque es una dama y sería contraproducente, ya que las chicas de “Alma Bella” son sus amigas.

Por su parte, Thamara Gómez, que también estuvo presente en la entrevista, reveló que los seguidores que ahora tiene “Puro Sentimiento”, son de las exintegrantes como Estrella Torres: “Nosotras ya hemos dejado todo servido ahí, los seguidores de la página también. El público de ahí es de nosotras”, además señaló que “Puro Sentimiento” antes vendía la voz.

Nilver Huarac además confesó que Vania Bludau fue abordada sentimentalmente por Cristian Domínguez en Estados Unidos y se la llevó, Magaly Medina dijo que se la llevó al programa “Combate”, ya que no la vieron en otras agrupaciones, pero el productor Nilver no pudo confirmarlo, debido a una mala conexión de Internet.

