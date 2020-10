El empresario árabe Yaqoob Mubarak dio a conocer esta semana que fue impedido de ingresar al Perú por un periodo de 5 años. La Superintendencia Nacional de Migraciones impuso esta medida por violar las normas de inmovilización impuesta por el Gobierno peruano en todo el país a causa de la pandemia por el Covid-19.

Tras enterarse de la noticia, el pequeño Víctor - el niño que fue captado estudiando bajo la luz de un poste en Trujillo y que fue ayudado económicamente por el árabe - se pronunció en contra de esta decisión.

“Que no sean malos, él no ha hecho nada malo, él no ha venido a robar, a matar, ha venido a ayudar a los que más lo necesitan”, se le escucha en un video difundido por el noticiero 24 horas.

Asimismo, más vecinos de Moche (Trujillo) pidieron a las autoridades peruanas que levanten el impedimento de ingreso al Perú a Mubarak.

