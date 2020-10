La modelo Shirley Arica se fue con todo y contó que Jossmery Toledo habría estado con otros futbolistas, información que aún no sale a la luz, pero del que se hablaría en sus grupos en común.

“Sí (creo que está buscando fama) (...) Yo sé que hay otros, pero no han salido a la luz, es lo que la gente comenta”, respondió Shirley Arica en “Amor y Fuego”.

La modelo Shirley Arica dijo que no le cae mal la expolicía Jossmery Toledo, pero fue enfática en asegurar eso. “No me ce mal, pero es lo que he ido viendo en televisión. La gente comenta, tenemos amigos en común”.

“Yo no voy a entrenar con ella de ninguna manera, es incómodo. Me hubiese gustado etiquetarla (en el video), pero las cosas claras, ella se metió en mi relación. Ella estuvo con él sabiendo que estaba conmigo”, agregó.

Recordemos que Shirley Arica compartió un video de Jean Deza, motivo por el cual se terminó la relación entre el futbolista y Jossmery Toledo. Luego de ello, Arica indicó que no se trató de una venganza sino que todo se fue dando.

