Tras la suspensión indefinida de Rosángela Espinoza del reality ‘Esto es Guerra’, su mejor amigo y también influencer, Antonio Tafur salió al frente y reveló algunos detalles del futuro de la popular ‘chica selfie’.

“Ella está mortifica, molesta, indignada, decepcionada por la forma en como ella ha sido expuesta y como la han tratado no es realmente el trato que ella se merece. Ella me ha dicho que no se va a prestar para este tipo de cosas porque no es un títere de la producción”, contó en un reportaje del programa Magaly TV, La Firme.

Asimismo, el polémico personaje afirmó que la popular ‘Rose’ es pieza fundamental del programa juvenil y por eso no la botarían. “Rosángela es una pieza indispensable en el programa. Es una chica que ha estado 4 años en el programa, que le ha dado bastante rating. Ella se siente como que no respalda por el programa”, añadió.

Finalmente, el asesor de belleza sostuvo que Rosángela se siente un poco abrumada del reality y estaría evaluando renunciar a EGG.

“Cuando conversé con ella, como que ya se sentía abrumada por el programa. Porque 4 años son un montón. Tampoco quiere regresar, quiere estar enfocada en sus proyectos”, sentenció.

Recordemos que Rosángela Espinoza fue separada indefinidamente de ‘Esto es Guerra’ tras enfrentarse a la máxima autoridad del reality al mencionar que “no les convenía sacarla del programa”. Sin embargo esta desafiante acción tuvo una terrible consecuencia.

