¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no se calló nada y arremetió con todo contra Gisela Valcárcel y su producción, al asegurar que su esposo Alfredo Zambrano formaría parte de la nueva temporada de “El Artista del Año”.

“Cuando se les cae la careta a algunos, me encanta. Esa hipocresía televisiva tan nuestra, sobre todo a aquellos que andan mencionando a Dios como si nada. A la gente anda persignándose, dándose golpes en el pecho, pero cuando se les cae la careta y son realmente personas que están craneando cómo hacerle maldades a alguien”, comenzó diciendo la conductora.

“Ahora la Sor Gise, como JB le ha estado ganando todos fines de semana, no se le ocurrió mejor idea que inflar un globo inmenso y mandar a sus pupilas a decir: ‘como Magaly está sola, como el esposo ya la dejó, entonces hay que usarlo al esposo y hay que decir que lo traemos al programa de los sábados’, y pensó que todos nos íbamos a quedar de brazos cruzados”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ advirtió a la ‘Señito’ y le mencionó que su “mentira” en televisión tendrán graves consecuencias.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”

