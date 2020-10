La exporrista Anelhí Arias confesó en “Amor y Fuego” que salía hace años con Salvador Heresi. Ella solo tuvo palabras de halago para con el exalcalde de San Miguel.

“No solo fueron choques y fugas, también salíamos. Fueron hace años atrás, cuando yo era soltera y él ya era alcalde de San Miguel”, contó Anelhí Arias.

“Es muy galante, muy guapo, yo estaba sola. Pasa su examen, estaba bien. Muy galante. A mí me gustó”, agregó la exporrista.

Anelhí Arias contó que alguna vez salieron a comer, pero la mayoría de veces se veían en la casa de una amiga.

“Creo que ya no pasó más porque creo que yo viajé. Yo creo que iba a ir un poquito a más, hubo gusto de ambos, a mí me gustó. Fue una persona muy detallista. Me llevaba al Hornero. Luego nos veíamos en la casa de una amiga en común, quien nos presentó”, acotó.

