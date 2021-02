El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, opinó sobre la justificación de la actriz Magdyel Ugaz luego de que sus fans contaran las malas experiencias que tuvieron con ella.

Para Rodrigo González, Magdyel Ugaz habría agarrado el tema del fallecimiento de su padre para justificarse. “Ella agarró ese bastión y se justificó de todo lo demás”.

“Evidentemente si alguien me conoce el día que se muere mi papá, yo el día que se murió mi papá, la gente se acercaba y me pedía fotos. El tema no pasa por ahí, pueda que ese día tuvo un momento malo en cámaras y ya, eso pasa”, agregó Rodrigo González en su programa Rodrigo González.

Asimismo, a Rodrigo González le pareció extraño que Magdyel Ugaz saliera con la cara lavada y le pidió que no se victimice.

“Pero salir con la cara lavada y toda afectada y diciendo todas frasecitas que seguro los acaba de googlear, no pues mi amor. La gente está diciendo que eres antipática en la calle, no el día que le pasó eso a tu familia. No te vistimices. La gente no está hablando de ese episodio”.

