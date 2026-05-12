El reconocido cantante Norberto Vélez llegará a Lima junto a su orquesta completa y original de Puerto Rico como artista principal de “Desde La Loma Fest”, evento que se realizará este 30 de mayo en el Centro de Convenciones Scencia. La cita también contará con la participación internacional del gran exponente de la salsa Vitti Ruiz.

La organización confirmó oficialmente la destacada cartelera nacional que acompañará a Norberto Vélez en esta gran celebración musical, apostando por artistas peruanos que actualmente vienen marcando la escena salsera y tropical del país. Entre los invitados destacan Barrio Fino, You Salsa, Zaperoko, Josimar y Angeli Boza, quienes serán parte de una jornada cargada de ritmo, fiesta y sabor latino.

La presencia de estas agrupaciones y artistas nacionales convierte a “Desde La Loma Fest” en uno de los encuentros musicales más importantes de la temporada, fusionando el legado de la salsa internacional con el enorme crecimiento de la escena peruana. Cada uno de los invitados llegará con sus mayores éxitos y propuestas musicales que han conectado masivamente con el público en los últimos años.

La cartelera nacional reúne a algunos de los artistas más representativos y vigentes de la salsa peruana actual. Zaperoko, considerada una de las agrupaciones más populares y convocantes del país, llegará con toda la fuerza y energía que la caracteriza; mientras que Josimar, una de las voces más reconocidas de la música tropical peruana, aportará su estilo romántico y su gran conexión con el público.

A ellos se suma You Salsa, agrupación que viene conquistando a las nuevas generaciones gracias a su propuesta fresca y moderna, además de Barrio Fino, que continúa consolidándose dentro de la escena tropical con una puesta en escena llena de sabor y fiesta. Finalmente, la presencia de Angeli Boza reafirma el crecimiento de nuevas voces femeninas en la salsa peruana, aportando frescura y versatilidad a una noche que celebrará lo mejor del talento nacional e internacional.

Uno de los momentos más esperados será la participación de Vitti Ruiz, quien llegará como invitado internacional para deslumbrar a los asistentes con la salsa romántica que tanto lo caracteriza. Su presencia suma aún más emoción a un festival que promete convertirse en una experiencia inolvidable para los amantes del género.

Por su parte, Norberto Vélez, reconocido mundialmente por el exitoso formato musical Sesiones Desde La Loma, llega al Perú con su orquesta completa y original de Puerto Rico en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista boricua ha logrado conquistar a nuevas generaciones gracias a sus colaboraciones, sesiones en vivo y su capacidad de reunir grandes voces de la música latina en interpretaciones memorables que hoy acumulan millones de reproducciones.

El evento en el Centro de Convenciones Scencia promete una producción de primer nivel, sonido de alta calidad y un repertorio lleno de clásicos y éxitos contemporáneos que harán cantar y bailar al público durante toda la noche. La combinación entre artistas internacionales y talento local convierte este festival en una verdadera celebración de la salsa y la música tropical.

Las entradas para “Desde La Loma Fest” ya están disponibles en Teleticket y se espera una gran convocatoria para una noche que reunirá a figuras icónicas y nuevas generaciones en un mismo escenario.