Greysi Ulloa, la hermana de Milena Zárate, reapareció en la televisión peruana en el concurso “Miss Primavera” del programa ‘Mujeres al Mando’ y todos hablaron de su nueva apariencia física, tras perder varios kilos.

En tanto, su novio Ítalo Villaseca García también había estado ‘escondido’ del ojo público, pero fue captado recientemente en un video que circulan en TikTok y difundido en el portal ‘Instarándula’.

En el video se aprecia que Ítalo sería uno de los fiscalizadores de La Victoria que fue intervenido por agentes de la Policía Nacional tras enfrentarse con comerciantes de Gamarra. Según la denuncia, los fiscalizadores la habrían quitado la mercadería a los vendedores.

“A mi también me sorprendieron estas imágenes. Le escribí a Greysi y le pregunté qué sucedió. Sentí como que ella no quería que estas imágenes salgan a la luz, me imagino por cuidar el tema laboral de Ítalo. Por lo visto Ítalo se está alejando de espectáculos y tiene otro trabajo que nadie sabía, pocos sabían que era fiscalizador”, comentó Samuel Suárez, administrador de ‘Instarándula’.

“Las imágenes están en TikTok, pero nadie había reconocido que era Ítalo. Yo miré y dije ‘es cierto, es él’. Si no (este video) hubiera pasado como un rollo policial cotidiano que ocurre en Gamarra”, añadió el periodista de espectáculos.