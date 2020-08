Un nuevo romance estaría naciendo entre Ignacio Baladán y Luana Barrón, pues pese a que ambos no se han dejado ver juntos en sus redes sociales, todo indicaría que son más que amigos. Al menos así lo dio conocer Samuel Suaréz a través de Instarándula, donde dio a conocer que el uruguayo habría estado con la joven mientras compartía un almuerzo con Flavia Laos y Patricio Parodi.

“Ignacio Baladán el sábado estuvo con sus dos amigos que son Flavia y Patricio y no sabrás con quien más estuvo... con Luana Barrón”, le escribió una fan a Samuel. “Me encanta que sean tan observadoras, también hace rato veo que algo se cocina ahí y ni Luana y Nacho ponen en sus stories pruebas de que están en el mismo espacio”, respondió el ex reportero de “Mujeres al mando”.

“Para mí que algo se cocina hace rato entre Luana e Ignacio. Y los cupidos son Flavia y Patricio”, le respondió la “instachismosa” al periodista de espectáculos.

SOLTERO ESTABA

Cabe mencionar, que Ignacio Baladán hace poco tuvo algo con Alejandra Baigorria, pero no prosperó. De igual modo luego estuvo con una modelo estadounidense que luego se descubrió que era lesbiana. Y también tuvo un romance con Luciana Fuster, aunque ella lo mandó a la friendzone.