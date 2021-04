La separación de Magaly Medina y su notario Alfredo Zambrano sigue dando de que hablar. Y es que Tilsa Lozano, archienemiga de la ‘Urraca’, decidió pronunciarse sobre la situación de la conductora de Magaly TV: La Firme.

“Para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es. A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia”, sostuvo la exvengadora para el diario Trome.

Cabe indicar que Magaly Medina se encuentra en Miami desde que anunció su separación con el notario Alfredo Zambrano donde viene disfrutando mucho su estadía en tierras ‘gringas’.

Este sábado a través de su cuenta de Instagram, la ‘Urraca’ mostró que durante su estadía por Miami no podía dejar de visitar lujosas tiendas y comprarse algún que otra cosita de la marca Louis Vuitton.

