Pamela Franco reveló que mantuvo una relación tóxica con Christian Cueva, en 2018, a tal punto que el jugador presuntamente habría enviado amenazas al cantante Christian Domínguez.

“Enviaba amigos a molestar, recuerdo que una vez amenazó a Christian cuando estaban en Chimbote... Christian (Domínguez) lo llamó para que me dejara en paz. Pero él siguió, incluso hasta cuando yo estaba embarazada” , contó Franco..

Precisó que al iniciar su romance con Domínguez, le contó su amorío con el futbolist a. “Yo le conté todo a él, no solo era mi pareja, sino que también mi amigo” , indicó. Sin embargo, Christian Cueva no dejó de buscarla.

“Christian dominguez tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye ya, deja de comunicarte con Pamela’”, contó para MQM.

Pamela Franco: “Siento que Domínguez ya no me ama”

Pamela Franco se refirió a la infidelidad que sufrió por parte del cantante Christian Domínguez, confirmando que sí estuvieron juntos en el momento que se emitieron las imágenes de comentado “ampay”.

“Qué difícil. Siento que después de todo, siento que no me ama (llora) porque si él me hubiese amado, no me hubiese hecho todo eso. Si él me hubiese amado, ni siquiera con una o varias. Me dijo que sí, que era la única persona con la que había hablado. Después de eso, ya me dijo que se había equivocado varias veces”, manifestó.