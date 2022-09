Lo apoya incondicionalmente. Leonard León se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber tenido un enfrentamiento por redes sociales con Christian Domínguez, quien lo tildó como “mal padre” al mencionar que debería estar más cerca a sus hijos tras la ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández.

“Sigue con tu show, vergüenza de cantante, al referirte a mí. Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito. Un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo, ¡lo hago bien! ¡A comparación tuya!”, fue la dura respuesta que dio Leonard ante las críticas de Domínguez.

Por su parte, Olenka Cuba, pareja del cumbiambero, no dudó en mostrarse completamente orgullosa al presumir el talento del padre de su pequeña hija. Por ello, decidió compartir vídeos del popular ‘leoncito de la cumbia’ en los escenarios.

“Líder de la cumbia romántica en el Perú, con su voz se consagraron éxitos y canciones de las mejores agrupaciones del país (...) La voz de la cumbia más importante de la última década, Leonard León, voz, simpatía y sentimiento. Considerado la voz número uno de la cumbia en el Perú, Leonard León”, se escucha decir a la voz en off del vídeo promocional del cantante. ¿Será una indirecta para Christian Domínguez?

