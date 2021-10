La actriz Olga Zumarán, en su reciente visita al hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, donde viene recibiendo tratamiento por parte de médicos especialistas, hizo un llamado a las mujeres a realizarse controles médicos a fin de prevenir el mal oncológico, uno de los de mayor incidencia en la población femenina.

“He decidido ser una embajadora de la prevención de esta enfermedad. Con este ejemplo de valentía, espero ayudar a muchas peruanas que también están viviendo una situación similar y así crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad”, expresó la actriz.

“Hay días que tengo mis bajones, pero gracias a Dios cuento con mi familia y mis amigas. Cuando toqué la puerta del hospital Rebagliati, me la abrieron con todo el corazón y me brindaron la seguridad que necesitaba. Me explicaron que felizmente estaba en etapa inicial y que recibiré tratamiento quirúrgico”, añadió la actriz.

En los próximos días, Olga Zumarán se someterá a una histerectomía para extirparle el órgano afectado tras el cáncer al cuello uterino, según EsSalud.

Tras conocer la decisión de Zumarán, de ser la embajadora de la prevención y la detección temprana del cáncer, el presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, recibió a la actriz y destacó su valentía de querer contar su experiencia a todas las peruanas, a fin de que ellas conozcan que la detección temprana de esta enfermedad brinda esperanza de vida.

“Es importante que nuestra exreina de belleza difunda en nuestro país la cultura de prevención del cáncer. Cada día, seis mujeres fallecen de cáncer de útero y de mama, y si son detectados a tiempo pueden ser tratados por los especialistas de EsSalud, que actúan con efectividad.”, precisó.

El titular de EsSalud anunció la descentralización de la atención médica oncológica con el envío de brigadas de especialistas de los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal al interior del país, con el propósito de prevenir y brindar atención oportuna a los asegurados y capacitar a sus pares que laboran en los distintos hospitales a nivel nacional.

EsSalud cuenta con cuatro centros oncológicos preventivos ubicados en Jesús María, Miraflores, Lince y el Callao, que han realizado más de 163 mil atenciones, entre consultas, chequeos preventivos, procedimientos, exámenes radiológicos y acciones recuperativas a pacientes asegurados.

