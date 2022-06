Olinda Castañeda denuncia que su ex intentaría secuestrar a su hija (VIDEO)

¡Qué! La modelo Olinda Castañeda ha hecho una grave denuncia a través de sus redes sociales, pues ha denunciado a su expareja Jean Francois Dietlin de que este pretendiera secuestrar a la hija que tienen.

"Como siempre, teniendo un acuerdo verbal con Jean-Francois, le tocaba dos fines de semana al mes de poder estar con la bebe, y este fin de semana le tocó, tuvo una graduación ella y después de la graduación que compartimos, no hubo ningún problema, ninguna discusión ni nada, se la llevó", sostuvo Olinda Castañeda cuando se encontró La Batería.

Además de esto, la modelo Olinda Castañeda afirmó lo siguiente: "El día de ayer en la noche me manda un correo a las 8:10 de la noche donde me dice 'sabes qué Olinda, he decidido que la bebe va a vivir conmigo y ya, no me llames, espera tu carta notarial, no molestes por favor".

Y luego dio más detalles del difícil momento que estaría viviendo: "Estoy sentada en una vereda, ha venido mi mamá a poder ayudarme, le he pedido por favor que me traiga una polera... le he pedido que me traiga agua, algo de comer porque estoy mal, desesperada porque yo tengo miedo, cuántas mamás pasan por esto", manifestó.

