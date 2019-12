La modelo Olinda Castañeda no pudo evitar más y rompió en llanto en el programa “Válgame” donde se difundieron mensaje privados entre ella y su expareja, el luchador Jackson Mora, quien ahora es visto con Tilsa Lozano.

En los mensaje se puede leer que el luchador tenía intensiones de darle un anillo de compromiso a Olinda Castañeda y hasta le pedía que se casaran. Incluso le hablaba de comprar un departamento juntos y por su fuera poco, el de tener un hijo con ella.

Sin embargo, todas estas promesas se fueron con el aire desde que Olinda Castañeda confirmó que el luchador mantenía una amistad con Tilsa Lozano y que este le habría sido infiel con la exvengadora.

Olinda Castañeda llora

Con lágrimas en los ojos, Olinda Castañeda lamentó que su vida privada y sus mensajes hayan sido expuestos. “Sí, es que yo no quería que salgan esos pantallazos porque es mi privacidad y son cosas fuertes. Obviamente me tocan (...) Yo solo quiero voltear la página y terminar con esto. Ya ellos estén o no estén, tengan una relación o no, está bien. El tema acá es el proceder".

“El tema acá es como él ha actuado y como ella se ha prestado. Ya no quiero hacer más circo de esto, porque me duele a mí, le duele a mi familia, a mis hijos, es bien complicado (...) Por eso decidí sentarme en El Valor de la Verdad porque sé que era la única forma de terminar con esto y ya no me busque (...) Si él hubiera sido lo suficiente maduro y honesto, entonces hubiera sido lo correcto”, añadió Olinda Castañeda quien aseguró que saldrá adelante y le agradeció a Tilsa Lozano de haberlo sacado de su vida.

MENSAJES DE OLINDA CASTAÑEDA Y SU EX