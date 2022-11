Olinda Castañeda atraviesa un feliz momento pues acaba de anunciar que está embarazada a sus 40 años. Sin embargo, hace unos meses pensó que ya no podría tener hijos porque le detectaron principios de endometriosis.

Así lo reveló la exmodelo a las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y contó cómo ella y Christian Marcial, su esposo, se enteraron que iban a ser padres nuevamente (ambos tienen dos hijos cada unos de sus anteriores relaciones).

“Realmente sí (es un milagro que esté embarazada), para que el Espíritu Santo nos haya bendecido de esta manera y luego nos hicimos la prueba y salió positiva”, contó inicialmente,

“En realidad, después de la pérdida que tuvimos fueron unos tiempos complicados, difíciles y realmente los médicos no nos ayudaron, porque me detectaron principios de endometriosis... Tenían que ver si me sacaban completamente el útero”, detalló.

Olinda admitió que enterarse de eso “fue una noticia bien fuerte” y que no estaban en la búsqueda de un bebé. “Nos hemos enterado de este embarazo en setiembre, ni lo esperábamos”, admitió.

La exenemiga de Tilsa Lozano indicó lo más curioso fue que antes de confirmar que esperaba un bebé ella y su esposo fueron “a un culto donde había venido un pastor de República Dominicana, me agarra y me toca y me dice: ‘Bendigo tu vientre, darás a luz’”.

En tanto, Christian Marcial, esposo de Castañeda, manifestó: “Estoy super feliz, agradecido con Dios grandemente porque un niño siempre es una bendición, porque nosotros pensamos que ya no íbamos a poder tener un hijo”.

