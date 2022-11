Los seguidores del futbolista peruano, quedaron sorprendidos ante las revelaciones del popular ‘Orejitas’ Flores, quien no había confesado antes a ningún medio, la travesía por la que pasó para poder tener a su primera hija.

Jesús Alzamora fue el encargado de sacarle las declaraciones a Edison Flores, quien no dudó en asistir al programa que el actor graba para ‘You Tube’. En medio de la entrevista, se resaltó la labor de padre responsable que tiene el futbolista, pero él reveló que no fue fácil lograr serlo.

“Fue algo muy especial para mí, porque la buscábamos un tiempo, se nos hizo bastante difícil. Ya me estaba preocupando, Ana me metía la presión de que ella estaba bien y pensé que yo era el del problema”, de esta manera, Edison reveló que no fue fácil lograr ser padres e incluso llegó a pensar en no intentar más.

Toda su familia sabía que la pareja deseaba un hijo e intentaban ayudarlos de cualquier forma: “Cuando ya sabíamos que estaba embarazada y le íbamos a dar la noticia a mi familia, como ellos sabían que veníamos buscando un hijo, hasta en mi casa me recibieron con maca negra, antes de darles la noticia. Llegó un punto en el que yo dije que ya no quería nada, me frustré”.

