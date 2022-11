Edison Flores sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de lo que fue su matrimonio con Ana Siucho. Sin embargo, el futbolista comentó un pequeño impasse que vivió justo al momento de dar el “sí” frente al altar.

Todo se dio durante la última edición del programa de Jesús Alzamora en Youtube, cuando el seleccionado nacional comentó que se quebró al ver llegar a su ahora esposa.

“Yo desde todo el día ya estaba preparado para lo que podía venir, lo que no me esperé fue la ansiedad al momento de esperar a la novia. Se me caían las lágrimas y todavía ni la veía a Ana, y yo decía: ‘¿por qué lloro así? Cuando ella llegó, me puse a llorar más, estaba lindísima, estaba con su papá”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el popular ‘Orejitas’ se percató, al momento de que ambos se encontraban dando sus votos, que no tenía los anillos de matrimonio.

“Cuando Ana estaba dando los votos, me acuerdo de los anillos, y yo se lo había dado a uno de seguridad. Yo le hago una seña a mi mamá pero nadie la sacaba, hasta que una tía mía me hizo caso, buscaron al de seguridad y ya me los dieron. Llegaron los anillos, menos mal, me olvidé”, comentó Flores entre risas.

