No la pasaron bien. Edison Flores rompió su silencio para el canal de Youtube de Jesús Alzamora, donde confesó los complicados momentos que vivió con su esposa Ana Siucho para poder tener a su pequeña hija.

En ese sentido, el futbolista comentó que su pareja intentó varias veces quedar embarazada pero no obtuvo buenos resultados, motivo por el que decidió realizarse estudios médicos para ver si él tenía algún problema de salud.

“Fue algo muy especial para mi porque la buscábamos un tiempo, se nos hizo bastante difícil. Ya me estaba preocupando, Ana me metía la presión de que ella estaba bien y pensé que yo era el del problema”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el seleccionado hasta recordó una divertida anécdota cuando su familia le dio de beber maca negra para que Ana pudiera quedar en la dulce espera.

“Cuando ya sabíamos que estaba embarazada y le íbamos a dar la noticia a mi familia, como ellos sabían que veníamos buscando un hijo, hasta en mi casa me recibieron con maca negra, antes de darles la noticia. Llegó un punto en el que yo dije que ya no quería nada, me frustré”, expresó.

