El cantante Ezio Oliva se ha convertido en el primer peruano en ganar un Premio Dial en la trigésima edición de estos prestigiosos premios realizada en Tenerife, España.

El evento televisado en vivo es organizado por Cadena Dial, la empresa de radiodifusión más importante de la industria española y con más de 30 años de existencia.

Ezio, quien ya radica en España junto a su esposa Karen Schwarz y sus hijas, ha venido trabajando intensamente en los dos últimos años con sus últimos hits “Sevilla” feat Carlos Baute, “De Madrid al cielo” y “Mal amor” en el mercado español, hoy recoge los frutos con este galardón que enorgullece a todo el Perú.

Ezio Oliva hace historia y gana Premio Dial

“Gracias!.. No es fácil ser el nuevo del salón. Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace tres años estuve a punto de dejarlo todo”, fueron las primeras palabras de Ezio al recibir el Premio Dial Tenerife 2026.

“Es una noche muy importante porque una bandera peruana es premiada en los 30 años de los Premios Dial. Me siento muy orgulloso y quiero decirles que el Perú es un país maravilloso donde hay muchísimo talento... Espero que en los próximos años un peruano puede llevarse esta maravilla... ¡Vamos Perú!”, culminó el cantautor peruano.

Ezio Oliva hace historia y gana Premio Dial

Cabe destacar que también ganaron esa noche, en otras categorías, Kany García, Laura Pausini, Amaral, Luis Fonsi, Leire Martínez, Martha Sánchez, Pablo Alborán y Ana Torroja, entre otros.