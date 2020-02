El reconocido actor Óscar López Arias no dudó en destaparse en una entrevista que brindó a El Comercio y contó un poco de su peculiar familia, que no sigue los patrones convencionales de nuestra sociedad.

Y es que el conductor de “Noche de Patas” reveló varios pasajes de su vida profesional y personal que sorprendió a muchos. Uno de esos temas fue sobre sus tres hijos, quienes fueron concebidos por tres mujeres distintas. El último retoño nació por inseminación artificial.

“Mi amiga Natalia quería tener un hijo. Un día estábamos conversando sobre el tema. Habían varios métodos y uno que estuvimos averiguando fue sobre los bancos de espermatozoides, y una de las cosas que no me cuadraba de eso era que no sabes de dónde viene, quién es. ¿Y si te toca un psicópata? Mejor un loco conocido, que un psicópata por conocer”, expresó el actor.

Asimismo, también cuenta que una de los acuerdos a los que llegaron fue que no debían esconder ningún tipo de información, todo debía ser 100% sincero.

“La única condición era que no haya nada oculto. El niño tiene que crecer, yo soy su papá, tiene hermanos. Somos una familia diferente, muy abierta. Acá lo que valoramos es el acompañamiento, la familia, el amor", manifestó Óscar.

López Arias cuenta que se encuentra muy feliz porque sus hijos se llevan bien con Daniela Sarfati, su actual pareja. La actriz respetó en todo momento la decisión del conductor.

