El actor argentino Pablo Heredia fue denunciado por presunto acoso sexual por una mujer identificada como Estefany Najar.

El programa “Magaly TV La firme” presentó audios y chats entre el actor y esta jovencita, quien sería influencer en Colombia, para probar el supuesto acoso.

“Estás mal con una estupidez, no es tan grave, no sé qué te pasa, no sé cuál es tu problema con la familia, con tu vida, por qué estás tan resentida de la vida”, se le escucha decir a Pablo Heredia presuntamente tras ser rechazado por la joven.

De acuerdo al programa, Pablo Heredia encontró el perfil de Najar en Tinder, aunque luego le habló por Instagram, lo cual molestó a la denunciante.

“¿Actúas como si fueras famosa con 29 mil seguidores? La gente se volvió loca, Dios santo, se alucina una cantante famosa o qué? Baja a la tierra, no eres tan guapa ni tan inteligente”, se lee en otro chat.

Pese a que ya había sido rechazado, Pablo Heredia continuó discutiendo con esta jovencita: “No puedo con la gente como tú, resentida de la vida, esa energía es destructiva, pero tus novios ya te lo deben haber dicho. No vales la pena, cuídate, en verdad sí te deseo todo lo mejor, solo eres una niña confundida, cuando madures entenderás el poder del ahora y lo que significa”, le dijo.

Tras conocer que iba a ser denunciado, Pablo Heredia también amenazó a Najar con actuar por la vía legal. “Si salgo perjudicado por algo que no hice, tendrás consecuencias legales. Hablé con mi abogado y me estás difamando, ni siquiera te conozco, vas a ir demasiado lejos de una tontería. Por 2000 soles que te paga Magaly para inventar estas cosas”.

