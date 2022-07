Paco Bazán no se quedó callado y reveló que un reconocido futbolista de la Selección Peruana de Fútbol lo habría llamada para “parcharlo” por sus constantes críticas a distintos jugadores peruanos, luego de no haber clasificado al Mundial Qatar 2022.

Y es que recordemos que desde que la selección quedó eliminada del acceso a la fase de Grupos de la Copa del Mundo, Bazán siempre se mostró en contra que los futbolistas compartan sus festejos en redes sociales cuando no se solidarizan con el dolor de la hinchada.

Asimismo, el exarquero de Universitario de Deportes ha reiterado sus críticas contra Christian Cueva en más de una ocasión por estar en distintas fiestas y “no guardar luto” por la tristeza nacional. “Cae antipático”, dijo en su momento en su programa por ATV.

“Hoy me llamaron, me llamó un seleccionado para apretarme, parcharme. Ahora, estos intocables quieren decirnos a nosotros cómo hacer la pauta. Te voy a contar por interno quién es... Yo la verdad me mantengo al margen de eso”, fueron las declaraciones del conductor deportivo.

Pese a todo, Paco Bazán no quiso revelar el nombre del futbolista que lo habría llamado, pero sí reafirmó que no se dejará intimidar y seguirá por la línea crítica contra lo que considere que es incorrecto.

