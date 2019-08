El abogado Adolfo Bazán intentó salir del país el martes por la mañana con destino a Quito, Ecuador. Sin embargo las instituciones competentes lo impidieron al realizar los trámites correspondientes para dictar el impedimento de salida contra el sujeto.

Este hombre fue acusado por la modelo Macarena Vélez de presuntos tocamientos indebidos luego de publicar videos en las redes sociales donde aparentemente intentaba aprovecharse de la chica reality.

Tras la denuncia de Macarena Vélez, otras jóvenes salieron a denunciarlo e incluso se revelaron videos explícitos donde se le observa intentando agredir sexualmente a dos mujeres.

Las cámaras de ATV Noticias abordaron al padre del abogado, quien evitó hablar de las denuncias asegurando que no hablaba español. “I don’t understad to you. I not (don’t) speak spanish” (No te entiendo, no hablo español), dijo el padre de Bazán ante las cámaras.

Recordemos que Adolfo Bazán abandonó su departamento ubicado en Surquillo con ayuda de sus padres, tal como se observa en las cámaras de seguridad del edificio, para luego intentar tomar un vuelo; sin embargo llegó tarde a la puerta de embarque.