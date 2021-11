¡Fuertes declaraciones! Jorge Cuba, exsuegro de Melissa Paredes y padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, decidió romper su silencio y volvió a reafirmar que la única culpable de haber deshonrado su matrimonio, es la exconductora de “América Hoy”, quien además “debería pedir disculpas por su comportamiento”.

“Hay una causal de divorcio muy claramente establecida por infidelidad (...) Ella quiere limpiar su imagen, que ha sido manchada por su conducta. La que tiene que pedir disculpas es ella, ella fue la que cometió el error, ella es la que ha faltado al matrimonio”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el político aseguró que la actitud retante de la modelo no estaría dejando llegar a un acuerdo medio, por el bienestar emocional de la pequeña hija que tienen en común ella y el futbolista.

“Ella solita está cometiendo error tras error, cada vez que sale a hablar con la prensa, no sé si por impulso propio o mal asesoramiento de sus abogados (...) Eso que ustedes han percibido (actitud de ganadora en la conciliación), también lo ha percibido mi hijo, la abogada y lo hemos conversado, pero eso no nos preocupa, pero sí nos molesta, porque con esa actitud no va a permitir llegar a una conciliación que sea lo menos dañina para mi nieta”, agregó bastante indignado.

Por otra parte, Jorge Cuba señaló que acompañará a su hijo hasta el final de este proceso legal, pues toda su familia lo viene apoyando, así también como gran parte del público televidente.

“Él cuenta con el respaldo de toda la familia y creo que de toda la opinión pública, porque él no es el que ha causado este problema. Este problema lo ha causado la otra persona, y lo peor de todo es que esta otra persona, en vez de ser inteligente y decir: ‘señores, me equivoqué, discúlpenme, perdónenme’, hubiese ahorrado todo esto. Pero ella insiste en hacerle creer a todos, que todo esto se ha ocasionado por el comunicado que sacó Rodrigo, y no es así”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO REOMENDADO