El programa ‘Mujeres al mando’ conversó en exclusiva con Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba este martes 11 de enero. El funcionario aprista evitó pronunciarse sobre su exnuera Melissa Paredes, quien acaba de oficializar su relación con el bailarín Anthony Aranda.

En conversación con el magazine de Latina TV, el progenitor del futbolista aseguró que ya no quiere enfrentamientos con la modelo, pues es la madre de su nieta.

“Yo voy a respetar a Melissa porque es la madre de mi nieta, yo no voy a opinar ni a favor ni en contra. No me voy a manifestar porque dije que no hablaría más de eso”, comentó el exfuncionario aprista.

Papá del ‘Gato’ le da su bendición a la relación de su hijo y Ale Venturo

Por otro lado, el padre de Rodrigo Cuba se animó a dar su opinión sobre el nuevo romance de su engreído con la joven empresaria Ale Venturo.

“Lo veo contento a mi hijo. Yo sé de esa relación por lo que ha salido en los medios, he visto en los medios que han salido videos y fotos. Se le ve contento, yo puedo opinar sobre lo que he visto. Lo veo contento a mi hijo”, precisó.

