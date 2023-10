Hace unos días, Paloma de la Guaracha reveló a Trome que Tony Rosado intentó abusar de ella cuando se encontraban dentro de un auto. Ahora, la también animadora visitó el programa Préndete, para revelar más detalles de este fatídico día.

“Yo estaba con una faldita, no era para que me falte el respeto de esa manera. Me dijo que quería conversar conmigo, que suba al carro. El chofer se bajó porque las lunas eran polarizadas. Yo me quedo sola con él, el cuerpo lo siento medio frío. Él agarró, estaba con un vestido, me tiró, me lo jalaba porque metía su mano”, dijo entre llantos.

Luego continuó con: “no lo denuncié porque cuando él quiso irse encima de mí, saqué mucha fuerza. Voy a hablar con mi abogado. Yo deseo que debe estar preso, esa clase de hombre no debe estar afuera. No debe subir a un escenario ni a cantar, es doloroso, cómo va a dejar a una chica desnuda (...) Él me recuesta, me tira, me agarra la falda la parte de abajo”.

