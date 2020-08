La polémica Paloma de la Guaracha, quien se hizo conocida por hacer públicos sus “romances” con personajes como Miguelito Barraza, Javier Yaipén y hasta el empresario árabe Yaqoob Mubarak, anunció que pasará a la fila de las casadas luego que su novio, un empresario ganadero, le pidiera la mano.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando descubrió que su anillo de compromiso era de baja calidad. Así lo dio a conocer el programa de Magaly Medina, quienes acompañaron a la ‘Kardashian de Santa Anita’ a la joyería para que le tasaran el anillo.

“Dicen que mi joya me la han traído de África. Quiero saber si es de oro, de diamante, si es de plata. Quiero que me saques de la duda”, le preguntó a la encargada de la tienda.

“¿De diamante? Perdón amiga, no. Este es de plata chica, claro, es de plata. Esto de acá es de 90 soles. No te cuesta más. ¿Cómo así te han engañado?”, le respondió la especialista, causando la total indignación de la novia.

En la entrevista que tuvo Paloma con la ‘Urraca’ contó que su pareja le habría dicho que el anillo le costó S/ 700 soles y que estaba bañado en oro blanco. “Yo lo he llamado. Me molesté. Le dije: me has estafado (...) A Paloma darle un regalo de estos”, expresó.

