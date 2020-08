Paloma Fiuza no dudó en mostrar su incomodidad frente al nuevo juego de “Esto es Guerra” llamado “Te la dedico”. Y es que esta vez le tocó, como de costumbre, enfrentarse a su expareja, Facundo González, quien señaló que la brasileña siempre será su ’Nene’.

“Está loco, la verdad. Le dije que me llame Paloma, pero él quiere decirme Nene, ya no hay nada qué hacer. Ya le dije, dejamos de hablar, todo, pero no entiende”, mencionó para las cámaras de América Espectáculos.

El argentino comentó que, así la exintegrante de “Exporto Brasil” se case, siempre será su “Nene” de cariño. Asimismo, la brasileña no descartó invitar a su ex a la boda.

“Sí, por qué no, normal. Facundo es Facundo. Es un personaje”, declaró Paloma muy tranquila.

Asimismo, lo que también sorprendió bastante al público, fue que Fiuza se animó a contar cómo viene tomando su actual pareja las dedicatorias musicales que tiene con Facundo. “Todo normal porque sabe lo que pasa, sabe que aquí todo es una broma”, señaló.

