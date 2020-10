Paloma Fiuza estuvo hace algunos días en el ojo de la tormenta pública cuando fue abordada por las cámaras de “Magaly TV, la firme” junto a su pareja Sergio García, quien no dudó en abandonar el lugar cuando se sintió intimidado por el medio.

Y es que la integrante de “Esto es Guerra” asegura que se encuentra viviendo una etapa muy bonita en el plano sentimental y que nada ni nadie podrá tumbar eso.

“Estoy en una etapa muy buena profesional, tranquila en el corazón también, eso es lo más importante, encontrar la paz y tranquilidad (...) Fue una decisión (mantener su relación en privado) que tomamos los dos, espero que ustedes entiendan. Tenemos derecho a guardar la privacidad, yo sé que soy pública, pero lo hemos decidido así”, expresó en una conferencia de prensa.

Asimismo, la exintegrante de Exporto Brasil reveló el motivo por el que su novio habría ‘huído’ de las cámaras del programa de la ‘Urraca’.

“A nosotros nos asustó un poco, el periodista llegó con la cámara muy cerca, yo no tuve ni reacción, él no es de la tele y pensó que era una entrevista y por eso se abrió. Yo un poco sé cómo reaccionar, pero él no. Hay que respetar la decisión de todo el mundo”, afirmó.

Por otra parte, Paloma Fiuza confiesa estar muy feliz, pues nunca había estado con una persona que fuera ajena al medio televisivo. “Lo que estoy viviendo ahora es completamente diferente, porque siempre he tenido parejas de la tele, en cambio ahora tengo todo privado. Estoy bien así”, finalizó.

