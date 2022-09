Pamela Franco decidió enlazarse en vivo con el programa “América Hoy” para comentar cómo va su relación con Christian Domínguez, y dejar en claro que ambos están llevando un compromiso tranquilo y sano por el bienestar de su familia.

“Tenemos las cosas súper claras, no vivo de palabras tampoco, me gusta el día a día que tenemos. Es un buen hombre porque me hace feliz. El amor de mi vida es mi hija, soy yo misma, es el hombre con quien quiero compartir mi vida. Él se acopla a mi manera de pensar, antes era muy emocional y sentimental”, comenzó diciendo.

Sin embargo, la cumbiambera no dudó en bromear con un supuesto “castigo” que le habría impuesto al popular ‘Wachimán’ por la polémica que habría desatado con sus declaraciones.

“Por eso lo he castigado, no tiene su baño. A partir de sus declaraciones ya no lo baño, para que aprenda. Yo estoy súper bien, trabajando, estamos mentalizado en cumplir nuestras metas como familia. Estamos bien y construyendo una familia que no es fácil”, finalizó diciendo.

