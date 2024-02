Pamela Franco estuvo nuevamente en ‘Mande Quien Mande’ luego de que se revelara que Christian Domínguez fue el informante de Pamela López sobre su romance clandestino con Christian Cueva. La cumbiambera afirma que nunca utilizó calificativos racistas hacia el futbolista.

“ No, muchas personas no me conocen, pero los que me conocen, pero saben que jamás utilizo esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces plantadas, amo mis raíces y jamás me expresaría así de alguien. Esas no son mis palabras, eso quiero que quede bien en claro y espero que la persona en mención lo toque y sea sincero porque eso no es verdad ”, aseguró Pamela Franco.

Pamela Franco en Mande Quien Mande 27/02/24

Pamela Franco reta a Christian Domínguez: “Sal a decir la verdad, hay un límite”

Pamela Franco decidió romper su silencio y no dudó en enviarle un mensaje a Christian Domínguez en ‘Mande Quien Mande’, luego de que se revelara que el cantante fue el informante de Pamela López.

“La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por qué, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija”, expresó Franco.

Luego, la exintegrante de Alma Bella fue consultada sobre las intenciones del exconductor al comunicarse con la esposa de Cueva, y dijo que tiene claro que solo quiso perjudicarla.

“Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar aquí a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada”, sentenció.

