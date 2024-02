Pamela Franco se pronunció en ‘Mande Quien Mande’ y le envió un mensaje a Christian Domínguez, quien le informaba a Pamela López todo sobre su amorío con Christian Cueva.

“ La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por qué, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija ”, manifestó la ex Alma Bella.

Posteriormente, la artista fue consultada sobre las intenciones del padre de su hija al comunicarse con la esposa de Cueva, y respondió que solo quiso perjudicarla.

“Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar aquí a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada”, agregó.

Pamela Franco en Mande Quien Mande 27/02/24

Pamela Franco está ‘destruída’ tras la traición de Christian Domínguez

Pamela Franco afirma estar destruída luego de que Magaly Medina difundiera en su programa, una conversación que tuvo con Pamela López, quien asegura que Christian Domínguez era su informante sobre el amorío entre su esposo Christian Cueva y la cumbiambera.

“Estoy cansada que otra vez todo sea contra mí. Seguiré por mi hijita y trabajaré por ella”, expresó la cantante a Trome.

“Estoy poniendo de mi parte porque es difícil sonreír ante todos y hacer como si nada pasará cuando por dentro estoy destruída”, añadió.

