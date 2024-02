Luego que la esposa de Christian Cueva echó a Christian Domínguez como la persona que le contó todo sobre Pamela Franco y el futbolista, la cantante no se quedó callada y lanzó una dura advertencia.

“Me gustaría ver qué dice, me imagino que no se va quedar callado, él tendrá su versión. Yo no deseo hablar por la tranquilidad de mi casa”, señaló Franco al programa ‘Mande Quien Mande’.

Franco enfatizó que quiere escuchar la versión de Christian Domínguez. También aseveró que no se quedará con los brazos cruzados ante las acusaciones en su contra.

“Él es el papá de mi hija y lo va ser siempre, pero no soy de hierro, ni tampoco me voy a quedar esperando los golpes y los demás salgan como si nada”, sostuvo.

¿Franco fue despectiva con Cueva?

En la última edición del programa de Magaly Medina, se revelaron las conversaciones que tuvo con Pamela López, quien le confesó que Christian Domínguez fue quien le contó del amorío de Christian Cueva y Pamela Franco.

En ese sentido, la madre de los hijos del futbolista dio detalles del encuentro entre su esposo y la cumbiambera en una discoteca de San Juan de Lurigancho.

“Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a la discoteca y se quedó dormido afuera en el carro. Ella cantó una hora y cuando salió, le dijo a su esposo, ‘imagínate quién ha venido a verme’”, se le escucha contar a Pamela López.

Por ese motivo, la esposa del futbolista confesó que el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ le dijo que Franco se refería de manera peyorativa contra ‘Cuevita’.

“Pero se refería a apodos muy despectivos ‘ese asqueroso, ese enano, ese cholo’”, agregó.