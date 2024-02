Pamela Franco decidió compartir un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de que se revelara que Christian Domínguez le contaba a Pamela López sobre su amorío clandestino con Christian Cueva.

“ Agradezco por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas que me enseñaron lo que no es el amor ”, se visualiza en la publicación.

No obstante, a pesar de la traición del padre de su hija, la cumbiambera se mantiene fuerte: “Agradezco por la oscuridad que me oscuridad que me obligó a encenderme y ser mi propio sol”.

Pamela Franco lanza mensaje de desamor tras traición de Christian Domínguez

Pamela Franco y los calificativos que usaba contra Christian Cueva: “Enano y asqueroso”

Magaly Medina reveló en la última edición de su programa, audios de las conversaciones que tuvo con Pamela López, quien le confesó que Christian Domínguez fue quien le contó del romance clandestino de Christian Cueva y Pamela Franco.

“Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a la discoteca y se quedó dormido afuera en el carro. Ella cantó una hora y cuando salió, le dijo a su esposo, ‘imagínate quién ha venido a verme’”, se le escucha contar a López.

“Pero se refería a apodos muy despectivos ‘ese asqueroso, ese enano, ese cholo’”, añadió la madre de los hijos del deportista.

“Dice que ella cantó y se acercó un pata, que debe ser el alcahuete de su chofer, y le enseñó un celular y le dijo ‘manda estos saludos’. Estaba mandando saludos y abajo en el celular dice ‘te manda saludos Cueva. Está ahí’ y ella vio a lo oscuro que estaba ahí con una mancha”, finalizó López.

TE PUEDE INTERESAR