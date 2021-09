La cantante Pamela Franco contó que sí le incomoda un poco que las exparejas de Christian Domínguez estén bailando en “Reinas del Show”. “Mi hija merece y necesita una mamá tranquila y feliz y yo trato de estar así”.

“Bueno, en realidad hay cosas que se nos puede escapar de la mano, a parte que la televisión es parte de… y Christian tiene en esto un montón de tiempo y es inevitable, pero la verdad que lo sabemos manejar muy bien nosotros, nuestra vida privada la llevamos bastante bien”.

Sin embargo, dijo haber visto el programa de Gisela Valcárcel junto a Christian Domínguez.

“No te voy a decir que no hay cosas que no me incomoden, pero asu, que me voy a azotar, yo he visto el programa, es más con él y yo soy de las que le comenta, porque la verdad yo no tengo nada en contra de ninguna ex de Christian, para mí lo puedo mirar, y si bailan bonito, bailan bonito. Yo no soy una persona traumada”.

Además, Pamela Franco le recordó a Christian Domínguez que si quiere continuar teniendo a su familia, se debe portar bien. “Yo no soy una pareja de Christina más allá que no nos hayamos casado, tenemos un matrimonio entre comillas, somos una familia que somos felices y estamos tranquilo. Él sabe lo que tiene y sabe que tiene que cuidarlo si lo quiere con él”.

TE PUEDE INTERESAR