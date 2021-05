Pamela Franco habló sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad a Christian Domínguez. La participante de “El artista del año” señaló que sí perdonaría al cantante; sin embargo, no continuaría con él como pareja porque ‘quien engaña no te quiere’.

“Si me llega a pasar, sí la perdonaría. Lo haría porque él es el padre de mi hija y siempre lo será, pero no seguiría con él como pareja. Quien te engaña, no te quiere”, dijo en comunicación con el diario Trome.

Asimismo, Franco contó que en su nueva faceta como mamá recibe el apoyo constante de Domínguez.

“Él me da mucha seguridad y tranquilidad. Christian es papá de dos niños preciosos; sin embargo, también está viviendo cosas nuevas. Por su trabajo paraba viajando mucho, pero por la pandemia ahora está más en casa y disfrutando de ella”, comentó. “Él la baña y le conversa mucho. Cataleya vive enamorada de su papá”, añadió.

Al ser consultada sobre la posibilidad de tener más hijos, Pamela sostuvo que quiere uno más, pero cuando Cataleya esté más grande. “Planeamos tener uno más, cuando ella esté más grandecita. Queremos disfrutarla bien”, comentó.

Por otro lado, la bailarina y cantante aseguró que no vive obsesionada en recuperar su figura. “Subí 24 kilos, ahora habré bajado 15, todavía me faltan casi 10. No me angustio, pero poco a poco estoy bajando de peso. Yo como sano y no me mato en dietas, porque no quiero perjudicar a mi hijita, la leche es su alimento primordial”, puntualizó.

