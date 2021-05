Edson Dávila reveló que no le molesta que le digan ‘Giselo’ por las calles, el bailarín que se ha ganado el corazón del público por su carisma y su singular sentido del humor se confesó en el programa ‘Estas en Todas’. “Como me va a molestar que me digan ‘Giselo’ si me da de comer”, dijo el imitador de Gisela Valcárcel. (Video: América TV).