La boda de Brunella Horna no pudo ser criticada por la decoración ni por el show, pero sí por sus invitados y fue así como Kurt Villavicencio, aprovechó la presencia de Pamela Franco para recordar los rumores de un romance con Christian Cueva.

El diario ‘Trome’, logró una entrevista con la pareja de Christian Domínguez, quien no dudó en darle una respuesta al ‘Metiche’, quien puede olvidar todo, menos los chismes.

“No tengo nada que decir, no lo he dicho antes y no pienso hablar ahora. Ya estoy acostumbrada a que hablen cosas sin sentido, que están fuera de lugar”, fue la contundente respuesta de Pamela Franco, quien no negó el romance, pero tampoco lo confirmó.

Pamela Franco se mostró incómoda por lo dicho en el programa de Karla Tarazona, quien es la madre de uno de los hijos de Christian Domínguez, la actual pareja de la cantante y señaló que pedir respeto tampoco le sirve: “Ya exigir respeto está de más. Yo respeto a todos, a todos los programas, y mi respeto lo doy sin esperar nada a cambio”.

