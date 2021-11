¡Fuertes declaraciones! Pamela Franco no se quedó callada y se refirió a la reciente eliminación de Christian Domínguez en “El Artista del Año”, donde no pudo sacarle ventaja en la votación del público al integrante de “Esto es Guerra”, Elías Montalvo.

“Por la eliminación si estoy feliz, pero no porque me vaya a hacer algo, sino porque él no está ahorita para que se ponga ahí y lo estén juzgando”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la integrante de Puro Sentimiento, comentó que celebra el hecho de que el cumbiambero ya no esté en el reality que conduce Gisela Valcárcel, porque ella siente que “está para mucho más”.

“Yo no quería que esté ahí porque considero que Christian, pese a lo mucho que lo critican, me parece que es un artista completo, ha hecho todo en su vida... Es más, si yo lo viera en un programa así, me gustaría verlo, pero de jurado, él está para otras cosas. Yo lo admiro mucho, pero respeto sus decisiones”, agregó tajantemente.

“Yo creo que él no se fue por el puntaje, sino por tema de votaciones, y por eso no quería que se tenga que exponer como participante, ni para que pase algún mal momento. No quería que se exponga de esa manera”, finalizó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

