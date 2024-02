El último lunes, Pamela Franco se presentó en ‘Mande Quien Mande’ para hablar del ampay de Christian Domínguez, además, tuvo que aceptar que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva en el 2018.

La cantante aseguró que estuvo con el futbolista mientras él estaba casado con Pamela López. No obstante, con el tiempo descubrió que Cueva tenía otras seis mujeres, y ese fue el detonante para alejarse completamente del deportista.

“Yo creía que lo que él me decía... pero era en esta novela de tres, se podría decir”, dijo al inicio de su revelación.

“ Me comienzo a alejar porque me di cuenta no era (solo) yo. No era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. (Entonces), comprendí que no era lo que se sentía en ese momento, o lo que quería en ese momento. La única que se estaba haciendo daño, pensando esta tontería era yo. Había otras personas que también jugaban el mismo papel ”, añadió.

Pamela Franco revela amenaza a Domínguez

Magaly Medina indignada con Pamela Franco tras confesar romance con Cueva: Eres otra Tilsa Lozano

En la última edición de su programa, Magaly Medina se mostró indignada luego que Pamela Franco admitiera que tuvo un romance clandestino con Christian Cueva. La conductora de TV la calificó como amante y la comparó con Tilsa Lozano.

“No se le indagó sobre detalles, si vas a contar, dilo todo y sácalo todo. Lo que vimos hoy fue un melodrama de una mujer que quiso llorar y ni lágrimas le salían”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Ella dice que se equivocó, que tuvo un error. No mamita, fuiste la amante, tú eres otra Tilsa Lozano, en el mismo nivel, todo el país sabía que ese hombre tenía una mujer y yo lo voy a demostrar”.

