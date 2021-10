El último concierto de Christian Domínguez, por el aniversario de ‘Gran Orquesta Internacional’ que se realizó el último sábado en ‘El Huaralino’, no tuvo la convocatoria que esperaba. El debut de ‘Puro Sentimiento’, con Pamela Franco y sus nuevas integrantes, tampoco llamó la atención el público.

Así lo evidenció el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, que conducen Gigi Mitre y Rodrigo González. Y es que las cámaras de Willax intentaron entrar al show, pero los agentes de seguridad no se lo permitieron.

Además, cuando el reportero quiso comprar su entrada, le dijeron que ya no estaba disponible la boletería. Pese a la negativa, ‘Amor y Fuego’ lograron obtener videos del concierto, donde llamó la atención la escasa asistencia del público.

Incluso se podía ver que varios espacios vacíos, lo que obligó al esposo de Pamela Franco a dirigirse a sus seguidores en redes sociales.

Según opinó Rodrigo, no habrían dejado entrar las cámaras de su programa para que no se supiera que asistió poca gente.

“Por qué será que no nos dejaron entrar? ¿acaso no querían que se haga público que no fue nada de lo esperado? ¿el aforo no estuvo por completo? (...) Cuando tú tienes arrastre popular, tus seguidores deberían estar ávidos por escucharte cantar, si es que han habido otros conciertos (el fin de semana) no es excusa para que el esté vacío, o el motivo es que la gente ha preferido invertir su dinero en otros conciertos y no en él y en Pamela”, comentó Peluchín.

“Me parece raro. No había gente, podría ser, porque el fin de semana hubo varios conciertos”, agregó Gigi.

