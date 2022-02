Pamela López utilizó sus redes sociales para expresarle todo su amor a su esposo Christian Cueva. La madre de familia decidió dedicarle unas tiernas palabras al hombre de su vida por San Valentín.

A través de su cuenta de Instagram, Pamela López compartió dos románticas fotografías al lado del futbolista donde se ve a la feliz parejita en el día de su matrimonio.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1 Corinthios 13,4-7)”, citó en un inicio.

Foto: (Instagram/@pamlopsol).

“¡Que viva el amor todos los días en nuestros corazones, Christian Cueva, te amo!”, completó su mensaje.

Vale indicar que Christian Cueva y Pamela López atraviesan por un buen momento en su relación amorosa tras dejar atrás las polémicas por supuestas infidelidades que protagonizó el futbolista peruano con conocidas modelos de la farándula local.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO