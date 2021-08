El chileno Pancho Rodríguez arremetió contra Nicola Porcella luego que este lo retó a participar en “Guerreros 2021″ y minimizó el nivel de competencia de “Esto es guerra”.

En declaraciones para América Espectáculos, Pancho Rodríguez aseguró que Nicola Porcella no tiene buen nivel de competencia y solo se dedica a hacer show:

“Ya sabes cómo es él, su mayor cualidad como competidor, es el micrófono ¿me entiendes? Así que mientras nosotros acá nos ganamos nuestro puesto compitiendo, él tiene que ganarse haciendo reality y se respeta, porque dentro de un reality de competencia están los que compiten, los que compiten mal y se esfuerzan por ser mejores y los que hacen reality, pues él es de los que hacen reality”, señaló el chileno.

Asimismo, Pancho Rodríguez no quiso responder si Nicola Porcella es un buen líder en el reality: “Nunca lo he tenido como capitán y no te podría decir”.

“Creo que tiene lo suyo, creo que motiva a la gente, pero uno como capitán no solo puede aspirar a ser un buen líder, tiene que ser también un ejemplo. Si estamos en un reality de competencia, tienes que ser un ejemplo en la competencia”, agregó.

De otro lado, Pancho Rodríguez se mostró emocionado por viajar a México para competir en el reality de Televisa: “Aunque aún no me han confirmado que voy yo, pero es muy emocionante que existe la posibilidad de representar a Perú. Yo siempre lo he dicho, yo amo Perú, lo amo con mi vida y si me toca ir a representarlo, voy a dejar mi vida ahí”.

Fuente: América Televisión

