La cantante Yahaira Plasencia realizó dos conciertos previo a la Navidad y el chileno Pancho Rodríguez no dudó en asistir. Fue el mismo chico reality quien hizo público que estaba en el lugar.

Y es que Pancho Rodríguez grabó varios videos en el primer concierto de la salsera, realizado el martes 21 de diciembre, y se mostró emocionado y orgulloso de la ‘reina del totó'.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez mostró imágenes del ‘detrás de cámaras’, donde se puede ver que Pancho Rodríguez nunca se separó de Yahaira Plasencia:

“En estas imágenes de backstage enviadas por ‘ratujas’, vemos que el Pancho compartía con la familia, con los amigos, todos cerca a Yahaira, Yahaira ahí y él la miraba, atento”.

“Yahaira y Pancho amigos no son, no son, pareja no lo sé tampoco, pero de que hay algo más, hay algo más hace recontra rato, pero se nota que ya se engancharon feo desde la época de la maletera”, dijo el popular ‘Samu’.





Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez - diario OJO

