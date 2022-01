Rompe su silencio. El chileno “Pancho” Rodríguez habló en exclusiva con el programa “En boca de todos” y se pronunció sobre la difícil situación que está atravesando luego de que Migraciones le negó el ingreso a nuestro país.

El integrante de “Esto es guerra” dio a conocer cómo sucedieron los hechos, aquella vez cuando regresó a nuestro país tras pasar las fiestas de fin año en Chile, donde incluso superó la Covid-19, luego de pasar cuarentena en pleno Año Nuevo.

“Estoy viviendo una etapa de mi vida súper difícil y súper complicada, acá en Chile. Desde que tuve esta prohibición de ingreso a Perú... Todos saben que en abril yo fui junto a un par de compañeros al cumpleaños de una amiga (Yahaira Plasencia), la cual llegó la policía y se hizo todo un tema mediático por haber estado en toque de queda. A raíz de eso, me llega una notificación a mi casa expulsándome del país dándome una prohibición de ingreso de cinco años, frente a esto presente una apelación”, comentó en un inicio.

Luego, el competido agregó: “Se me está juzgando como si fuese un delincuente, y lo único que yo hice fue cometer una falta de la cual me siento arrepentido y siempre me voy a sentir arrepentido. En 7 años que llevó en Perú nunca he cometido ningún problema con ninguna autoridad”, agregó.

En otro momento de la entrevista, el “Pitbull” no pudo contener las lágrimas al hablar de su hija que quiso pasar sus vacaciones en Perú. “Rafaela ha sido mi ángel, yo me tenía que ir al baño a llorar para que ella no se de cuenta”, contó entre sollozos.

Fotos y Video: (América TV).

