El chileno Pancho Rodríguez reveló que volvió a vivir en la ciudad tras pasar una temporada en Punta Hermosa. El participante de “Esto es guerra” abrió las puertas de su nuevo hogar al programa “Estás en todas”.

Durante una entrevista, Pancho Rodríguez mostró cada rincón de su departamento de soltero. “El arte no puede faltar en mi hogar”, dijo el chileno mostrando las obras de arte que tiene en su casa.

Pancho Rodríguez también mostró todos los instrumentos para hacer deporte que tiene en su departamento.

El chico reality recordó que vivió una temporada en Punta Hermosa, pero que solo se trató de un “proceso”.

“Yo me fui, va a sonar como raro y cursi, porque necesitaba a reencontrarme conmigo mismo (...) cuando me sentí preparado me regresé a la cuidad”, explicó Pancho Rodríguez.

Fuente: América TV

