Ni Alondra García Miró se atrevió a tanto. Ana Paula Consorte sorprendió a propios y extraños al mostrar el tatuaje que se habría hecho en el cuello con el nombre de Paolo Guerrero. Y es que fue la misma modelo la que publicó en su cuenta de Instagram la fotografía que causó gran polémica, motivo por el que los conductores, Rodrigo González y Gigi Mitre, no dudaron en criticarla fuertemente.

“Las locuras, por algo se llama locuras de amor, que algunas personas hacen, como tatuarse el nombre de alguien. Para mí, no me gustan las locuras de amor, me gustan las sensateces del amor y que me lo demuestren de otra forma”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, Gigi Mitre criticó duramente el tatuaje que hizo la modelo brasilera, pues asegura que ‘quiere demostrar algo más que amor’. “Qué inmadurez (...) De verdad que esta mujer, ahora con esto, demuestra que está desesperada por dar el mensaje, que ella es la novia, que ella es la oficial, ya fue Alondra”, dijo la presentadora bastante indignada.

Asimismo, la compañera de González hasta bromeó sobre las razones que tuvo la bailarina para tener el nombre de su novio en el cuello. “¿Sabes por qué se ha tatuado ‘Paolo’? Le pones ‘Ana’, le borras un poquito la ‘u’ y tenemos ‘Ana Paula’”, añadió entre risas.

